Riccione. Federalberghi: Molte proposte, nessuno scontro!

RICCIONE (3 giugno 2024) – Non era difficile immaginare che il clima, attorno al futuro di Federalberghi Riccione si scaldasse con l’avvicinarsi delle elezioni, noi restiamo determinati ma pronti a raccogliere ogni suggestione per il bene degli albergatori e della città di Riccione.

Il nostro gruppo, che vorremmo ricordarlo ancora una volta è formato da Andrea Ciavatta (Hotel Antibes), Claudio Montanari (Hotel Adlon), Saskia Baldoni (Hotel Diamond), Lina Palladino (Hotel Arizona), Antonella Semprini (Hotel Ca’ Bianca), Andrea Bargellini (Hotel Sorriso), Giorgia Berlini (Hotel Balaton), Daniele Tomassini (Hotel Vergilius) e Cinzia Ferri (Hotel Imperiale), non ha nessuna intenzione di portare il livello dello scontro con i colleghi albergatori su toni più simili ad altri contesti e che mal si addicono ad un’associazione di categoria. Quel che vorremmo è che il nostro gruppo fosse scelto per le proposte che è in grado di portare e per le quali chiede il sostegno dei colleghi albergatori

L’obiettivo è affrontare i temi al centro della discussione sul futuro del turismo alberghiero a Riccione con la massima serietà puntando su progettualità, serietà, competenza e ampia collaborazione fra imprenditori, con gli enti locali e con l’amministrazione.

“Un tema che ci crea molta apprensione -spiega Andrea Bargellini dell’Hotel Sorriso- è quello del parco eolico. Siamo concentrati sulla questione da quando, nel 2020, se n’è parlato per la prima volta. L’eventuale installazione di 51 aerogeneratori alti 200mt nel tratto di mare tra Rimini e Cattolica ci preoccupa e riteniamo di doverci impegnare per evitare questo sfregio. La pressione mediatica sulla questione del green in tutte le sue declinazioni, l’irrealistica ipotesi dell’indipendenza energetica della riviera e le problematiche che quotidianamente assorbono gli albergatori, rischiano di far passare il tema sotto traccia, ma la tutela dell’immagine è centrale per il nostro prodotto turistico. Chi penserebbe mai di installare un impianto analogo dietro i faraglioni di Capri, davanti alle Cinque Terre o lungo l’Argentario? Invece la costa Romagnola continua ad essere trattata come località di serie B, con buona pace dei nostri tentativi di alzare l’asticella. Per questo continueremo a lavorare -prosegue Bargellini- perché si prendano in considerazione soluzioni che possano conciliare le esigenze ambientali con la tutela del territorio e della nostra economia. Le tecnologie per una soluzione trasversalmente accettabile ci sono e consentirebbero di spostare l’impianto abbastanza lontano da non essere visibile dalla costa. Sarà compito di Federalberghi continuare a difendere il nostro lavoro anche e soprattutto in una prospettiva futura”.

“Formazione e promozione sono le parole chiave della mia proposta -gli fa eco Saskia Baldoni dell’Hotel Diamond- ritengo la formazione del personale e degli albergatori stessi centrale per lo sviluppo del settore. Un personale ben formato migliora la qualità del servizio offerto e contribuisce a creare un’atmosfera accogliente e professionale che può far la differenza nella scelta dei turisti. La formazione non è una spesa, è un investimento! Per quanto riguarda la promozione -prosegue- vorrei che si puntasse su una comunicazione più efficace dell’identità romagnola che per noi è un punto di forza da esportare nei più prestigiosi contesti internazionali”.

Invitiamo tutti gli albergatori a partecipare domani alle 15,30 all’assemblea. La nostra associazione merita il contributo di tutti.