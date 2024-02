Riccione. Fugge dai volontari del canile, ma finalmente viene presa in cura: la cagnolona “mamma” adesso cerca una famiglia

La situazione è andata avanti fino a ieri pomeriggio quando a San Giovanni in Marignano, dopo l’ennesimo appostamento, gli operatori del canile hanno individuato e sorpreso il cane dentro un fossato. Poi, con la necessaria calma e attenzione, sono riusciti a catturarla e a metterla in sicurezza.

Grazie ai volontari del canile, una cagnolona incinta, spaventata e sempre sfuggente, è stata monitorata a distanza e sostenuta per diverso tempo.

Speriamo in bene.

Adesso, la giovane cagnolona, sta ricevendo in canile tutte le cure e attenzioni necessarie, anche perché da questa mattina ha iniziato a partorire (purtroppo con grande difficoltà viste le precarie condizioni di salute)

Brava Natalia! Persone come te, sono la fortuna di questi animali in difficoltà.

Vogliamo ringraziare enormemente Natalia Soledad De Bonis, la volontaria alla quale avevamo affidato l’incarico, in tutti questi mesi, di nutrire e monitorare la cagnolona. Con dedizione e amore, quotidianamente, anche più volte al giorno, ha fornito acqua e cibo nei punti con noi concordati, SEMPRE senza mai saltare un giorno!

Grazie anche alla signora Manuela, che in questi mesi ci ha aiutato nell’attività di monitoraggio e soprattutto in quella ancora più difficile e spesso vana, di far comprendere ai tanti che fornivano cibo (quasi sempre avanzi del proprio pasto) nei posti più disparati, che ciò serviva solo ad allontanare il cane dai punti, dove con grande fatica, gli operatori cercavano di attirarla ai fini della cattura.

A questi, purtroppo, dobbiamo aggiungere i tanti “esperti cinofili” che in questi mesi, nonostante i nostri appelli in cui si chiedeva di non intervenire, hanno provato invano a catturare il cane, con l’unico risultato di amplificare ulteriormente la già grande diffidenza dell’animale nei confronti delle persone.