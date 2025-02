Riccione. Furgone portavalori in fiamme sull’A-14: Illeso il conducente

Oggi, sabato 8 febbraio, un furgone portavalori ha subito un incendio mentre percorreva l’autostrada A-14, tra Rimini Sud e Riccione, intorno alle 12.20. Il veicolo, diretto verso sud, aveva appena concluso le sue consegne presso istituti bancari e uffici postali, risultando privo di carico di denaro al momento dell’incidente.

Secondo le prime informazioni, un guasto al motore potrebbe essere la causa scatenante che ha portato alla formazione delle fiamme. Il conducente ha prontamente fermato il mezzo nella corsia d’emergenza e, fortunatamente, è uscito illeso dall’incidente.

In seguito all’episodio, una corsia in direzione sud è stata chiusa per consentire le operazioni di spegnimento e recupero del furgone. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Autostradale per gestire la situazione e garantire la sicurezza del traffico.