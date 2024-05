Riccione. Furti e tentata ricettazione di un tablet, le accuse ad un 33enne incastrato da un video di sorveglianza

I Carabinieri di Riccione hanno denunciato a piede libero un individuo straniero 33enne, sospettato di essere coinvolto in furti in due stabilimenti balneari e un tentativo di ricettazione.

Il primo furto è avvenuto in un ristorante di un noto stabilimento balneare di Riccione, dove sono stati rubati soldi e suppellettili. Grazie alle prove raccolte dai militari, inclusi video delle aree interessate, l’uomo è stato identificato. In seguito, è stato collegato ad un altro furto in un diverso stabilimento balneare, dove sono stati rubati alcolici e un tablet utilizzato come registratore di cassa.

La proprietaria del locale ha ricevuto informazioni dal proprietario di un negozio di telefonia di Riccione, che aveva segnalato la presenza di un individuo che cercava di vendere un tablet simile a quello rubato. Ulteriori prove, tra cui video di sorveglianza dell’esercizio commerciale, hanno portato alla denuncia dell’uomo per furto aggravato e tentata ricettazione.