Riccione. Grande solidarietà per gli amici a quattro zampe del canile Cerni: c’è bisogno di una nuova lavatrice, ne arrivano tre

Durante i giorni più gelidi, i volontari del canile Stefano Cerni di Riccione hanno lanciato un appello per raccogliere coperte da donare ai nostri amici a quattro zampe. Grazie alla generosità di tanti, si è riusciti a raccoglierne decine. Oggi, dopo il guasto della vecchia lavatrice del canile, è stato chiesto aiuto per acquistarne una nuova. La buona notizia è che ad essere arrivate sono state ben tre lavatrici.

E allora grazie di cuore agli amici Sara e Lorenzo che da poco hanno perso il loro amato Zeus, con il quale hanno vissuto una vita piena d’amore e per il quale hanno fatto di tutto per farlo stare bene fino all’ultimo giorno. Ieri pomeriggio dopo aver letto il nostro appello e averci chiamato per chiedere di aspettare a chiudere, sono corsi in negozio a comprare una lavatrice per i nostri ospiti.

Siamo certi che per loro questo è stato un modo per poter dare un’altra carezza al tanto adorato Zeus.