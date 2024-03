Riccione. Grande spettacolo con il Gravel e con la pedalata delle donne in fucsia capitanate dalla sindaca Daniela Angelini

Riccione si conferma capitale del ciclismo. Dopo aver ospitato due tappe della Settimana Internazionale Coppi e Bartali, oggi ha fatto da scenario alla prima delle due giornate di festa della ventiduesima edizione della Gran Fondo Riccione, evento patrocinato dall’amministrazione comunale e organizzato dalla Eurobike di Valeriano Pesaresi.

Alle ore 10:00 l’apertura dell’area Expo, presenti alcune dei più prestigiosi brand del mondo delle due ruote, e alle 13:00 la partenza de “La Perla Verde Gravel” di Riccione, manifestazione riservata agli appassionati del fuoristrada che proponeva due percorsi. Uno di cento chilometri e 900 metri di dislivello da affrontare e un secondo tracciato più abbordabile di 75 chilometri e 650 metri di dislivello.

Due ore più tardi la partenza della “Women on bike”, una sfilata-corteo di bici per le vie cittadine con soste programmate in tre punti di ristoro per onorare le donne del passato che utilizzavano la bicicletta come mezzo di spostamento per il loro lavoro, trasportando frutta e pescato.

A guidare le settanta partecipanti Daniela Angelini sindaca di Riccione, Marina Zoffoli assessore del comune riccionese con delega ai Servizi Sociali, Quartieri e Commissione Pari Opportunità, l’assessore allo sport Simone Imola e la madrina della manifestazione Stefania Andriola, che hanno indossato la maglia fucsia distribuita anche a tutte le partecipanti. Il fucsia è da sempre il colore di un certo tipo di femminismo che lotta per emanciparsi. Da anni in Italia le manifestazioni del 25 novembre contro la violenza sulle donne sono dominate da questa sfumatura ben definita.

Presenti anche gli ex professionisti Gianni Bugno vincitori di due titoli iridati Stoccarda 1991 e Benindorm 1992, Dmitrij Konysev, Fabiana Luperini vincitrice di un Tour de L’Aude, cinque Giri d’Italia e tre Tour de France, e il toscano Massimiliano Lelli.

Domani mattina alle ore 8:00 da Viale Ceccarini la partenza della ventiduesima edizione della Gran Fondo Riccione. Ben 650 i ciclisti iscritti che domani si misureranno lungo il tracciato unico di gara 116,9 chilometri e 1730 metri di dislivello. Oltre ad affrontare il tratto cronometrato di 4,900 metri e 265 metri di dislivello con pendenza media del 5,3%.