Riccione. I controlli del weekend dei carabinieri: sanzioni per 12mila euro e attività sospesa per irregolarità in alcuni hotel

Durante il weekend, i Carabinieri di Riccione hanno controllato 120 persone e 70 auto, denunciandone diverse. Un 31enne è stato denunciato per ricettazione per aver posseduto una bici rubata, un 34enne senza fissa dimora è stato denunciato per aver rubato un cellulare e due uomini sono stati trovati in possesso di un coltello a scatto e hashish. Tre automobilisti sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza con conseguente sospensione della patente. Inoltre, con la collaborazione della Polizia Locale e dell’Ispettorato del lavoro, sono state elevate sanzioni per 12mila euro e sospesa temporaneamente l’attività di alcuni hotel per irregolarità lavorative e sulla sicurezza.