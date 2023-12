Riccione. Incidente stradale coinvolge auto della Polizia locale

Un incidente stradale si è verificato a Riccione, coinvolgendo un’auto della Polizia Locale. Lo scontro, avvenuto vicino all’incrocio tra via Formia e la Statale Adriatica, è accaduto intorno a mezzogiorno, nelle vicinanze del Pronto Soccorso. Per cause ancora da accertare, un veicolo ha impattato violentemente contro l’auto della Polizia.

Fortunatamente, i conducenti e i passeggeri coinvolti nell’incidente non hanno riportato gravi conseguenze fisiche. Tuttavia, entrambi i veicoli e lo spartitraffico hanno subito danni significativi. Le autorità sono al lavoro per determinare le cause esatte dello scontro e per gestire le conseguenze dell’incidente.