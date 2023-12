Riccione. Intervento fuori servizio. Carabiniere arresta ladro nel supermercato dell’area Fontanelle

Un carabiniere libero dal servizio ha dimostrato il suo impegno per la sicurezza pubblica, intervenendo in un episodio di furto in un supermercato a Riccione. Il fatto si è svolto nel pomeriggio di ieri, quando il militare, presente nel supermercato dell’area ‘Fontanelle’ per motivi personali, ha notato un comportamento sospetto da parte di un uomo di 43 anni.

Il carabiniere ha osservato l’uomo muoversi con circospezione tra i corridoi del negozio e, successivamente, tentare di uscire senza passare dalle casse, portando con sé vari prodotti alimentari. Decidendo di intervenire, il militare ha seguito l’uomo nel parcheggio, dove si è qualificato e ha chiesto le generalità del sospetto.

A questo punto, il ladro ha cercato di aggredire il carabiniere e di fuggire, ma è stato rapidamente fermato e immobilizzato. Nonostante il confronto fisico, che ha causato lievi lesioni al carabiniere, l’intervento ha portato all’arresto del 43enne per furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

La Polizia di Stato di Riccione, allertata dalla Centrale Operativa, ha supportato il carabiniere e ha confermato l’arresto. La merce sottratta, del valore di circa 200 euro, è stata recuperata e restituita al supermercato. L’uomo arrestato è stato successivamente trattenuto nelle camere di sicurezza della Stazione dei Carabinieri di Riccione, in attesa del rito direttissimo.