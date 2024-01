Riccione. La “famiglia” Aquafan piange uno dei suoi soci fondatori, è morto Silvano Balducci

È venuto a mancare Silvano Balducci, imprenditore turistico di Riccione e uno dei soci fondatori dell’Aquafan. Purtroppo, dopo una lunga malattia, è deceduto mercoledì sera all’età di 88 anni. La sua passione e dedizione hanno contribuito alla creazione e successo del nostro parco acquatico, inaugurato nel 1987. Silvano lascia la moglie Luciana e le figlie Valentina, Cristiana e Caterina. I funerali si terranno venerdì alle 15 presso la chiesa di San Martino, dove questa sera alle 20,30 verrà celebrato il rosario.

Il messaggio sulla pagina dell’Aquafan:

“Se Aquafan esiste, è anche grazie a te. Sei stato una colonna portante, punto di riferimento per tanti, amico e ‘zio’ di tutti. E naturalmente colui che consacrava il rito di apertura dei cancelli di Aquafan, a ogni inizio stagione. Custode dei ricordi e delle emozioni che hanno accompagnato milioni di persone su e giù per gli scivoli. Ogni anno pochi minuti prima dell’apertura, le chiavi finivano nelle tue mani e mentre alzavi i cancelli, con un sorriso e la grinta che ti hanno sempre contraddistinto, dicevi: “Eh andiamo, con una nuova estate in Aquafan!”

Ora, le chiavi le puoi lasciare qui: il cancello del cielo è già aperto per accoglierti.

Buon viaggio Silvano, ti vogliamo bene.

“ La tua famiglia Aquafan

“Elegante, spiritoso e solare, era l’immagine dell’accoglienza – lo ricorda il sindaco Daniela Angelini – Un abbraccio alla famiglia e a tutti coloro che ne stanno piangendo la scomparsa”.