Riccione. La sindaca Angelini alla fiera F.re.e di Monaco: “Riccione sempre più vicina ai turisti tedeschi, con nuove opportunità di viaggio e ospitalità”

La sindaca di Riccione, Daniela Angelini, partirà oggi per Monaco di Baviera, dove parteciperà alla fiera F.re.e, in programma dal 19 al 23 febbraio. L’evento, il più grande salone dedicato ai viaggi e al tempo libero in Baviera, rappresenta un’opportunità strategica per promuovere Riccione sul mercato turistico tedesco, da sempre fondamentale per l’economia locale.

Riccione è pronta a consolidarsi come meta turistica d’eccellenza, offrendo esperienze uniche e indimenticabili. In vista della prossima stagione primaverile ed estiva, Riccione ha dato l’avvio alle azioni di promo-commercializzazione turistica con la pianificazione di un ricco calendario di attività che porterà la città a partecipare alle principali fiere nazionali e internazionali dedicate al turismo. Tra queste spiccano il mercato italiano e quello in lingua tedesca, in collaborazione con Apt Emilia-Romagna, Visit Romagna e gli operatori Costa Hotels-Food in Tour e Promhotels Riccione.

“La nostra partecipazione alla F.re.e è un passo importante per rafforzare la presenza di Riccione in Germania – ha dichiarato la sindaca Daniela Angelini – Il turismo tedesco è in forte crescita e vogliamo intercettare al meglio questo trend, presentando ai visitatori della fiera le nostre eccellenze, le nuove offerte turistiche e i rinnovati collegamenti che rendono Riccione una destinazione ancora più accessibile”.

Nel 2024, Riccione ha registrato 130.885 arrivi di turisti stranieri, con una crescita dell’8,2% rispetto al 2023 e un incremento del 19,5% rispetto al 2019. In particolare, il turismo tedesco si conferma una componente chiave di questo successo, con un totale di 183.975 pernottamenti nel corso dell’anno, segnando un aumento del 19,4% rispetto al 2023 e del 35,8% rispetto al 2019. “Numeri in crescita e molto importanti ma che abbiamo in animo di incrementare rispetto alle 3.428.922 presenze totali del 2024”.

Questa sera al Castello di Nymphenburg di Monaco di Baviera si terrà la presentazione a stampa, operatori e partner commerciali di tutte le novità 2025 dell’offerta turistica dell’Emilia Romagna. Alla fiera, con un’area espositiva di 120 metri quadri, coordinata da APT Servizi Emilia-Romagna, la Regione punterà su un’offerta turistica incentrata su mare, cicloturismo, enogastronomia, arte e turismo all’aria aperta.

Alla F.re.e verranno presentate le nuove connessioni aeree tra la Germania e l’Aeroporto Internazionale Federico Fellini di Rimini, inclusi gli otto voli charter organizzati dal Tour Operator Mundo Reisen. Questa iniziativa, dedicata al turismo senior, collegherà la Riviera a sette città europee, portando oltre 1.260 visitatori e contribuendo a rafforzare il ruolo strategico dell’aeroporto e l’attrattività internazionale di Riccione. Inoltre, Universal Air inaugurerà un nuovo collegamento con Monaco di Baviera a partire da fine maggio, con voli giornalieri da e per Rimini, arricchendo così l’offerta del “Fellini”, che già conta il collegamento diretto da Monaco con Luxwing. Queste nuove rotte rafforzano le connessioni tra Riccione e la Germania, un mercato turistico fondamentale, garantendo una maggiore accessibilità e nuove opportunità di crescita per il territorio.

“Vogliamo attrarre sempre più visitatori stranieri, e la Germania resta un mercato prioritario – ha sottolineato la prima cittadina -. Grazie a collegamenti più efficienti e a una strategia di promozione internazionale mirata, Riccione vuole confermarsi e diventare sempre di più una meta di riferimento per i turisti tedeschi”.

Inoltre, quest’anno, per la prima volta, lo storico treno diretto che da Monaco di Baviera partirà verso la riviera romagnola effettuerà una fermata anche a Riccione, passando per Innsbruck, Bologna, Cesena, Rimini, Riccione e Cattolica. Il collegamento, che sarà giornaliero, partirà da aprile e continuerà fino a ottobre. In poco più di 6 ore, sarà possibile raggiungere comodamente Riccione, con una serie di servizi e comfort pensati per chi sceglierà di trascorrere le vacanze nella nostra città, tra cui il trasporto biciclette e un ristorante a bordo.

Il prossimo grande appuntamento per Riccione con la Germania sarà dal 4 al 6 marzo alla Itb Berlin, uno dei più grandi eventi mondiali dedicati all’industria turistica, rivolto principalmente agli operatori del settore.