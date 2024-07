Riccione. Malore mentre giocava in piscina: bimbo di 7 anni in eliambulanza al Bufalini di Cesena. Ora è fuori pericolo

Due bambini, un fratello di 7 anni e una sorella di 6, appartenenti a una famiglia di turisti stranieri, stavano giocando nella piscina dello stabilimento balneare 110 di Riccione. Improvvisamente, il bambino ha accusato un malore. L’intervento tempestivo dei bagnini è stato determinante: sono riusciti a liberargli le vie respiratorie e a farlo vomitare, permettendogli così di riprendersi. È stato quindi trasportato in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena per ulteriori accertamenti e cure. Anche la Capitaneria di Riccione è intervenuta sul posto.

Si sospetta che il malore sia stato causato da una congestione a seguito di un pasto abbondante consumato a pranzo. L’incidente è avvenuto intorno alle 14.

Anche la sorellina ha avuto un malore, ma non a causa del cibo, bensì per lo spavento di aver visto il fratello in difficoltà e soccorso. Anche lei è stata portata al pronto soccorso di Riccione. Entrambi i bambini dovrebbero essere ormai fuori pericolo.