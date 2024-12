Riccione, Misano e Coriano. Controlli straordinari della Polizia locale per le festività natalizie

In vista delle festività natalizie e di fine anno, il Corpo intercomunale di Polizia locale di Riccione, Misano Adriatico e Coriano ha attivato un piano straordinario per rafforzare la sicurezza sul territorio. L’iniziativa prevede controlli intensificati soprattutto durante i turni pomeridiani e serali, con una presenza mirata nelle zone più frequentate della città, come piazzale Roma, viale Ceccarini, i lungomari e viale Dante. Particolare attenzione sarà riservata a viale Ceccarini, dove il pattugliamento a piedi sarà rafforzato per prevenire episodi di degrado urbano e garantire il decoro. Gli agenti si concentreranno anche sulle aree vicine ai trasporti pubblici, in particolare sul Metromare, con l’unità cinofila impegnata in controlli regolari per contrastare l’uso e la detenzione di sostanze stupefacenti. Nella scorsa settimana, queste attività hanno già portato all’individuazione di due persone, tra cui un minorenne, in possesso di droga. Durante la notte di Capodanno, il servizio sarà operativo senza interruzioni grazie a otto equipaggi che si occuperanno della prevenzione di comportamenti pericolosi, come la guida in stato di ebbrezza, per garantire la sicurezza stradale. Nei giorni festivi principali, tra il 24 dicembre e il 1° gennaio, saranno schierati una media di 13 equipaggi quotidiani, con un ulteriore potenziamento nei momenti di maggiore afflusso. Questo intervento straordinario mira a migliorare la sicurezza urbana, prevenire illeciti e offrire tranquillità sia ai residenti che ai numerosi visitatori attesi durante le festività.