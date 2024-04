Riccione. Motociclista si schianta contro un’auto, trasportato al Bufalini in gravi condizioni

Grave incidente nel pomeriggio di ieri, giovedì 11 aprile, a Riccione. Un centauro di 26 anni è stato trasportato in condizioni critiche al “Bufalini” di Cesena dopo essere stato colpito da una Seat. Dai primi riscontri pare che il ferito, in sella a una Ducati, stesse procedendo lungo la strada in direzione Rimini a velocità sostenuta quando si è trovato davanti l’auto, proveniente dalla direzione opposta, che stava svoltando a sinistra per immettersi nel parcheggio del ristorante “Locanda della luna”.

Il centauro dopo una disperata frenata è stato sbalzato dalla due ruote andandosi a schiantare col corpo contro il muso dell’utilitaria riportando serie lesioni agli arti e un grave trauma cranico. La moto, fuori controllo, è carambolata per 50 metri sull’asfalto. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 che immediatamente hanno allertato l’eliambulanza da Ravenna. Il ferito, dopo essere stato stabilizzato, è stato caricato sull’elimedica e trasferito d’urgenza nel nosocomio cesenate. Per i rilievi di rito e per ricostruire la dinamica del sinistro, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri.