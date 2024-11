Riccione. Nuovo parcheggio per l’ospedale Ceccarini, approvato l’accordo tra Comune e Ausl Romagna

Il Consiglio Comunale di Riccione ha dato il via libera alla costruzione di un nuovo parcheggio a servizio dell’ospedale Ceccarini, grazie a un accordo tra il Comune e l’Ausl Romagna. L’intervento, approvato il 28 novembre, punta a migliorare l’accesso alla struttura sanitaria e a risolvere le criticità legate alla viabilità nella zona centrale della città.

Il parcheggio sarà realizzato su un’area di 2.850 metri quadrati, liberata dalla demolizione di un edificio dell’Ausl che ospitava i vecchi ambulatori di dermatologia. La struttura avrà una capacità di 84 posti auto, inclusi nove spazi dedicati a persone con disabilità, due “posteggi rosa” per donne in gravidanza o con bambini piccoli e due stalli con colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

L’investimento complessivo di 450.000 euro sarà interamente coperto dai proventi della gestione dei parcheggi pubblici della zona. Si prevede un’entrata annua di circa 123.000 euro, sufficiente per ammortizzare i costi di costruzione e garantire la manutenzione dell’area.

L’accordo stabilisce che l’Ausl Romagna metterà a disposizione l’area gratuitamente, occupandosi anche della bonifica del terreno e della verifica del progetto ed il Comune di Riccione si farà carico della costruzione e della gestione del parcheggio, destinando i ricavi alla manutenzione e alla sostenibilità dell’iniziativa.

Gli spazi saranno suddivisi tra posti auto destinati al pubblico e aree riservate ai dipendenti dell’Ausl. e nella fase iniziale, parte dell’area è stata già temporaneamente attrezzata, offrendo 30 posti auto gratuiti, di cui 5 riservati ai disabili. Questa misura transitoria è stata pensata per alleviare le difficoltà di parcheggio dei pazienti e dei visitatori in attesa della realizzazione definitiva.

Con l’avvio dei lavori, il nuovo parcheggio contribuirà a ridurre il traffico nei pressi dell’ospedale Ceccarini, migliorando la viabilità e l’accessibilità a uno dei servizi essenziali per la città. Il progetto rappresenta un esempio di collaborazione tra enti pubblici per rispondere alle esigenze della comunità, valorizzando le risorse disponibili in modo sostenibile.

Grazie a questo intervento, Riccione compie un passo avanti verso una migliore organizzazione della mobilità urbana, dimostrando attenzione sia ai cittadini che agli operatori sanitari.