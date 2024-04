Riccione. Oltremare: Mercoledì 1° maggio arriva FRAFFROG

La star del web, che disegna su qualsiasi cosa trovi e con qualsiasi tecnica, incontrerà famiglie e curiosi, diventando anche la protagonista di una nuova giornata di festeggiamenti per i 20 anni di Oltremare in un doppio evento incluso nel biglietto d’ingresso al parco. Una delle disegnatrici più amate d’Italia, con oltre un milione e mezzo di fan, arriva a Oltremare!La star del web, che disegna su qualsiasi cosa trovi e con qualsiasi tecnica, incontrerà famiglie e curiosi, diventando anche la protagonista di una nuova giornata di festeggiamenti per i 20 anni di Oltremare in un doppio evento incluso nel biglietto d’ingresso al parco. Alle ore 11:30 nella Laguna di Ulisse, la più bella d”Europa, FRAFFROG vi aspetta con la squadra addestratori e i delfini. Alle 13.30 meet&greet* al teatro di Oltremare per incontrare Fraffrog, farsi un selfie con lei, ricevere cartoline con autografi e trascorrere un momento indimenticabile! La natura emoziona a Oltremare con delfini, rapaci, pappagalli, i grandi alligatori e altre mille avventure! *Prenotazione obbligatoria direttamente alle casse del parco dalle ore 9:00, fino a esaurimento posti ACQUISTA ORA E RISPARMIA ? Biglietti da soli 21,00 € ? Abbonamenti 2024 da soli 40,00 € Acquista ora