Riccione. Operatori turistici in allarme dopo la serie di furti nei chioschi balneari

Una serie di furti ha messo in allarme gli operatori turistici di Riccione, dopo che altri due chioschi balneari sono stati presi di mira dai ladri, lasciando i gestori preoccupati per l’avvicinarsi della stagione estiva. Nel mirino questa volta i bagnini dei numeri 18 e 71. Le telecamere di sorveglianza hanno registrato le immagini dei furti, alimentando i sospetti su un individuo già coinvolto in precedenti episodi simili.

Recentemente, un cittadino dell’Est Europa è stato arrestato per furto aggravato e tentata ricettazione, dopo aver tentato di vendere un tablet rubato che conteneva dati appartenenti a uno dei chioschi derubati. La sua cattura è stata possibile grazie al tentativo di vendita del dispositivo. I gestori dei chioschi danneggiati sono sempre più preoccupati per la mancanza di sicurezza pubblica.