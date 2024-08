Riccione, pedone investito in via Dante: automobilista fugge ma viene rintracciato e denunciato

A Riccione, un automobilista a bordo di una BMW ha investito un pedone in via Dante e si è poi dato alla fuga senza prestare soccorso. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza sono state decisive per la Polizia Locale, che è riuscita a risalire al veicolo e a identificare il conducente. L’uomo, che si trovava in vacanza a Riccione, è stato rintracciato in una casa privata dove alloggiava ed è stato denunciato per fuga e omissione di soccorso.

Il pedone coinvolto nell’incidente ha riportato lesioni giudicate guaribili in 15 giorni. Questo episodio è uno dei dieci incidenti stradali registrati recentemente dalla Polizia Locale di Riccione, sei dei quali hanno causato feriti.