Riccione. Polizia Locale: grazie all’unità cinofila, compreso Dark, sorpresi tre giovani in possesso di droga

Durante i controlli effettuati dai agenti del Corpo di Polizia Locale tra i quartieri Alba e San Lorenzo, sono stati sorpresi diversi giovani in possesso di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno ricevuto il supporto dell’unità cinofila, composta anche da Dark, un pastore tedesco salvato dal Canile di Riccione e ora impiegato presso il Comando di Polizia Locale.

Nella serata di venerdì 15 marzo, nel quartiere Alba, una pattuglia ha individuato un giovane incappucciato su un monopattino, con comportamento sospetto. Il ragazzo, di 32 anni e origine sudamericana, è stato fermato in viale Leopardi poco dopo le 22. Nonostante cercasse di evitare il controllo, è stato bloccato dagli agenti. Durante la perquisizione è stato trovato in possesso di un involucro contenente una quantità di hashish, sequestrato come uso personale. Il giovane è stato segnalato al Prefetto di Rimini come consumatore di sostanze stupefacenti.

Il pomeriggio successivo, sabato 16 marzo, nel quartiere San Lorenzo, un’auto con due giovani a bordo è stata fermata dalla Polizia Locale vicino alla chiesa e piazzale don Giovanni Montali. Anche in questo caso i ragazzi si sono mostrati agitati durante il controllo e sono stati trovati in possesso complessivamente di quattro grammi di hashish. Entrambi sono stati segnalati alla Prefettura come consumatori di droga e al conducente è stata inflitta la sospensione immediata della patente di guida come sanzione accessoria.