Riccione. Quattro arresti per furti e possesso di stupefacenti

La serata del 19 gennaio ha visto un’operazione dei Carabinieri di Riccione che ha portato all’arresto di quattro cittadini albanesi, di età compresa tra 24 e 44 anni. Gli individui sono accusati di furto in abitazione, ricettazione, e possesso di sostanze stupefacenti e armi.

L’intervento delle forze dell’ordine è stato attivato a seguito di numerose segnalazioni riguardanti furti in appartamento nella provincia di Rimini. Un’attenta sorveglianza ha preceduto l’operazione, durante la quale i sospettati hanno tentato di fuggire e hanno aggredito i carabinieri, causando la frattura della mano a uno di loro.

Nel corso delle perquisizioni effettuate sull’auto e nelle abitazioni dei fermati, i Carabinieri hanno rinvenuto una pistola semi-automatica, oltre 40 orologi di lusso – tra cui marchi prestigiosi come Rolex e Omega – gioielli, abbigliamento di alta moda, e un arsenale composto da tre revolver, tre pistole semi-automatiche e quattro fucili da caccia. Inoltre, è stata sequestrata una quantità di cocaina pari a 700 grammi e 20.000 euro, occultati all’interno di un divano, ritenuti provento di attività illecite. Il valore complessivo della refurtiva è stimato in decine di migliaia di euro.

Parte della merce rubata è già stata restituita ai legittimi proprietari, mentre le indagini continuano per identificare gli altri danneggiati. Gli arrestati sono stati trasferiti in carcere, in attesa della convalida dell’arresto da parte della Procura della Repubblica di Rimini.