Riccione. Riqualificazione dell’Hotel Le Conchiglie: incontro per definire dettagli del progetto

L’iter per la riqualificazione dell’Hotel Le Conchiglie, situato lungo il lungomare nord di Riccione, continua a fare progressi. Nella mattina di mercoledì, l’assessore all’Urbanistica Christian Andruccioli ha presieduto un incontro con i tecnici del settore e il proprietario dell’hotel, Andrea Falzaresi, per discutere alcune specifiche tecniche del progetto.

L’intervento sarà realizzato attraverso un permesso di costruire convenzionato, mirato a migliorare la fruibilità degli spazi pubblici circostanti. Negli ultimi tempi, sono state risolte diverse questioni chiave, permettendo così di dare avvio alla fase procedurale. Dopo la formalizzazione del progetto, si prevede l’attivazione della Conferenza dei servizi, un passaggio essenziale per consentire la realizzazione dell’hotel.

Andruccioli ha evidenziato il valore di questo intervento per la crescita della città, in particolare per la zona settentrionale di Riccione. Ha dichiarato: “Il progetto rappresenta un’opportunità importante per l’amministrazione e il settore turistico. L’hotel Le Conchiglie sarà un elemento favorevole per la rigenerazione dell’area, contribuendo a migliorare l’attrattiva turistica e la riqualificazione della porta nord della città.”

Anche Andrea Falzaresi ha espresso soddisfazione per il progresso dell’iter e per il dialogo costruttivo con l’amministrazione. Ha affermato che il nuovo Hotel Le Conchiglie non si limiterà a essere una struttura ricettiva, ma diventerà un riferimento nel turismo di qualità, integrandosi armoniosamente nel contesto urbano e offrendo un’esperienza unica agli ospiti nella nuova area riqualificata e innovativa.