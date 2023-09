Riccione. Scontro tra scooter e auto: un uomo e la sua bambina trasportati con urgenza in elisoccorso al Bufalini di Cesena

Brutto incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi a Riccione all’incrocio tra viale Veneto e viale Bergamo. Coinvolti un padre e la propria figlia di 11 anni. Da una prima ricostruzione l’uomo, alla guida di uno scooter T-Max in sella insieme alla bambina, stava procedendo lungo viale Veneto in direzione mare verso monte, quando all’improvviso è entrato in collisione con un auto, una AudiA3, che si stava immettendo sulla carreggiata da viale Bergamo.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118 che hanno provveduto successivamente al trasporto di entrambi in elisoccorso all’ospedale Bufalini di Cesena per le cure mediche necessarie. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale di Riccione.