Riccione. Tragedia in viale Dante: 46enne si sente male mentre fa jogging e muore

Un malore ha colpito un commerciante di 46 anni mentre stava facendo jogging sul lungomare di Riccione, precisamente in viale Dante, domenica sera intorno alle 20.30. Sfortunatamente, nonostante i soccorsi tempestivi da parte dei passanti e dell’equipe medica del 118, l’uomo è deceduto.

I carabinieri di Riccione sono intervenuti sul posto insieme agli operatori del 118 e il medico legale ha confermato che si è trattato di una morte per cause naturali, non ritenendo necessaria un’autopsia.

La moglie e i familiari del commerciante sono distrutti per la perdita improvvisa e dolorosa.