Riccione. Tre auto coinvolte in un incidente, feriti lievemente i conducenti

Incidente a Riccione nel primo pomeriggio di oggi: coinvolti 3 veicoli in via Circonvallazione SS16, nei pressi dell’ospedale Ceccarini. Secondo le prime informazioni, un monovolume avrebbe tamponato un Suv Volvo che stava svoltando per raggiungere il distributore di carburanti sul lato opposto, causando così un frontale tra i due veicoli e un’auto Mercedes classe A grigia che stava transitando in direzione Ancona. Fortunatamente nessuno dei conducenti è rimasto gravemente ferito. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 per accertarsi delle condizioni dei coinvolti. I Carabinieri, che hanno ripristinato in breve tempo la viabilità, stanno indagando sulla vicenda.