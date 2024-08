RICCIONE. Tre nordafricani entrano in una piadineria ed aggrediscono il titolare. Reagisce, li insegue e consegna uno dei tre ai Carabieri

Un episodio di violenza è stato trasformato in una dimostrazione di coraggio grazie alla pronta reazione del proprietario di una piadineria a Riccione. Nella notte di martedì, l’uomo è stato aggredito da un gruppo di rapinatori, ma è riuscito a inseguire e bloccare uno degli assalitori, permettendo il suo arresto.

Verso la mezzanotte, tre uomini di origine nordafricana sono entrati nella piadineria situata in viale Giardini, richiedendo alcolici con atteggiamento intimidatorio. Due dei malviventi hanno aggredito il titolare, colpendolo al volto e immobilizzandolo, mentre il terzo ha strappato dal collo dell’uomo una collanina d’oro, alla quale era attaccata la sua fede nuziale?.

Nonostante lo shock, il titolare ha trovato la forza di reagire e, insieme a un gruppo di amici presenti nei paraggi, ha iniziato a inseguire i rapinatori. Durante l’inseguimento, ha contattato i Carabinieri di Riccione, che si sono prontamente attivati per intercettare i fuggitivi. Dopo averli persi di vista per un breve periodo, il gruppo è riuscito a localizzare uno degli assalitori nascosto in viale Gramsci. Il titolare, con l’aiuto degli amici, ha bloccato l’uomo fino all’arrivo delle forze dell’ordine?.

L’aggressore catturato è stato identificato come un 28enne di origine marocchina, senza fissa dimora e con precedenti per reati simili. È stato arrestato con l’accusa di rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale. Attualmente si trova in carcere in attesa dell’interrogatorio di convalida, previsto per domani mattina. Sarà assistito dal suo difensore d’ufficio.