Riccione. Tutela della qualità dell’aria: dal 1 ottobre tornano in vigore le disposizioni antismog

A partire dal 1 ottobre 2024, il Comune di Riccione attiverà le misure antismog previste dal Piano Aria Integrato Regionale (PAIR) della Regione Emilia-Romagna, che rimarranno in vigore fino al 31 marzo 2025. Queste misure includono il blocco della circolazione dei veicoli più inquinanti, che sarà applicato dal lunedì al venerdì. Le limitazioni saranno in vigore dal 1 ottobre al 31 marzo 2025 dalle 8.30 alle 18.30.

L’area del centro abitato del Comune di Riccione soggetta al divieto di circolazione comprende la zona urbana a mare della Statale 16. Sono esenti dalle limitazioni la Statale 16 stessa e alcuni tratti della viabilità urbana al confine, tra cui viale Torino dal confine con Misano Adriatico, viale Felice Pullè e viale Gabriele d’Annunzio dal confine con Rimini. Inoltre, per consentire l’accesso ai principali parcheggi e alla struttura ospedaliera, sono esclusi i seguenti tratti: viale Vercelli, viale Aosta, viale Luigi Angeloni, viale Portofino, viale Castrocaro, viale Vittorio Emanuele II, viale Luigi Einaudi, viale Ceccarini (nella porzione compresa tra viale Vittorio Emanuele II e viale delle Magnolie), viale delle Magnolie, viale XIX Ottobre (nel tratto tra viale Panoramica e viale Diaz), viale Panoramica (nella sezione tra viale XIX Ottobre e viale Santorre di Santarosa), viale Santorre di Santarosa (nella parte tra viale Panoramica e via Adriatica), viale Giovanni da Verrazzano, viale Milano, viale Frosinone, viale Formia, viale Cervi (nel tratto compreso tra viale Frosinone e viale Formia), viale Ruffini (nel segmento tra viale Cervi e piazza Unità), viale Lazio (nel tratto compreso tra viale Formia e l’accesso al parcheggio della biblioteca), viale Bonderno, viale Cortemaggiore (nella porzione tra viale Bonderno e viale Lungorio), viale Lungorio, viale dei Mille (nel tratto compreso tra viale Lungorio e viale Parini), e viale Catullo (nel tratto compreso tra viale Parini e l’accesso al parcheggio del Palacongressi).

Durante le domeniche ecologiche, i veicoli soggetti a limitazione dal lunedì al venerdì non potranno circolare, compresi i veicoli diesel fino a Euro 5. Il blocco riguarderà i veicoli a benzina fino agli Euro 2, i diesel fino agli Euro 4, nonché i veicoli a GPL/benzina e metano/benzina fino agli Euro 1, insieme a ciclomotori e motocicli fino agli Euro 1.

Non sono soggette a limitazioni le strade principali e i tratti di viabilità che consentono l’accesso ai parcheggi scambiatori e alle strutture di ricovero e cura. Inoltre, sono state previste deroghe per alcune categorie di veicoli, come quelli destinati al trasporto di persone con disabilità, veicoli utilizzati per il trasporto di pazienti sottoposti a cure indispensabili e veicoli elettrici o ibridi.

Le limitazioni saranno sospese il giorno festivo di domenica 8 dicembre 2024. In aggiunta alle misure ordinarie, saranno attivate misure emergenziali nei casi di superamento dei valori limite di PM10, che possono comportare l’ampliamento delle restrizioni alla circolazione e il divieto di utilizzo di generatori di calore domestico alimentati a biomassa.

Comune di Riccione