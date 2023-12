Riccione. Un’altra vettura con targa falsa è stata fermata dalla polizia locale

Nel giro di pochi giorni la polizia locale ha fermato per le strade di Riccione tre grandi auto con targhe false. L’ultimo incidente è avvenuto intorno alle 23.30 di sabato 9 dicembre, quando la polizia ha ordinato il fermo di un Suv Posche Macan con targa tedesca, guidato da un russo di 52 anni residente in Italia. Da un controllo è emerso che la targa era un elaborato falso , che ha comportato il sequestro del veicolo per confisca ed acquisizione da parte del demanio perché non regolarmente immatricolato. Secondo quanto riferito, l’autista se la sarebbe cavata utilizzando documenti falsi.

Si tratta particolarmente di un fenomeno che preoccupa la polizia locale; si tratta infatti del terzo veicolo sequestrato per lo stesso motivo il mese scorso , e tutti hanno motori di grossa cilindrata. L’utilizzo di targhe straniere false consente all’utente di evitare il pagamento di polizze assicurative e di eludere la notifica di eventuali sanzioni amministrative determinate da remoto , oltre al fatto più grave che il veicolo non può essere identificato in caso di incidente . Il comportamento criminale è lo stesso . Inoltre , una volta che si verifica un incidente stradale, la controparte sarà privata della possibilità di risarcimento civile perché non esiste un’assicurazione obbligatoria.