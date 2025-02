Riccione. Viale Parini: ripresi i lavori per il completamento della nuova passeggiata lungo il porto canale

Un altro passo avanti verso la realizzazione della nuova cartolina del porto di Riccione si sta compiendo in questi giorni con la ripresa dei lavori, dopo la pausa delle festività natalizie, in viale Parini che porteranno al completamento della nuova passeggiata lungo la banchina di levante.

L’intervento ora in corso completerà il primo stralcio del progetto di riqualificazione del porto canale di Riccione che restituirà alla città la bellezza e la massima fruibilità di uno dei suoi luoghi simbolo più suggestivi. I lavori saranno terminati entro l’estate.

Dopo il completamento delle opere che hanno interessato lo scorso anno viale Bellini, i lavori di riqualificazione stanno riguardando il lato opposto nel tratto compreso tra viale Dante e viale D’Annunzio. La prima fase dei lavori, che si è svolta lo scorso autunno, si è concentrata sulla costruzione di un muretto di contenimento progettato per fronteggiare le piene duecentennali, come previsto dalle indicazioni tecniche della Regione. Questo intervento ha lo scopo di risolvere le criticità idrauliche dell’area. La costruzione del muretto è stata propedeutica alla realizzazione della nuova passeggiata che sta interessando ora l’area.

In questa seconda e ultima fase si sta procedendo con la posa delle finiture – pavimentazione, sedute, illuminazione e aree verdi – seguendo lo stile già adottato su viale Bellini. Una volta completati i lavori della passeggiata, il muretto sarà inglobato nell’arredo urbano e risulterà non visibile. La nuova passeggiata, delimitata dal verde pubblico, sarà destinata ai pedoni mentre la ciclabile percorre la banchina lungo viale Bellini.

“I lavori su viale Parini rappresentano un ulteriore passo in avanti nel progetto di riqualificazione che sta trasformando il volto di Riccione e di uno dei suoi simboli più identitari – dichiarano la sindaca Daniela Angelini e l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola –. La passeggiata lungo il canale, sia sul lato di viale Parini che su quello già completato di viale Bellini, diventerà un luogo da cartolina, da vivere e godersi in totale sicurezza e relax. Grazie a un ambiente accogliente, perfettamente illuminato e protetto, i pedoni potranno contare su percorsi separati dalla carreggiata per le automobili grazie a una fascia di verde pubblico che valorizza l’ambiente circostante. Questo intervento rappresenta un ulteriore avanzamento verso la valorizzazione e la riqualificazione del porto canale, destinato a diventare un luogo sempre più attrattivo, bello, accogliente e fruibile per i cittadini e i visitatori”.

