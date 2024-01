Riccione. VR46, la nuova Ducati fluo di Bezzecchi

La nuova stagione MotoGP del Pertamina Enduro VR46 Racing Team segna il traguardo del decimo anno (2014-2024) per il VR46 Racing Team, che ha stretto una partnership triennale con il colosso indonesiano PT Pertamina Lubricants. Grazie al marchio Pertamina Enduro, la squadra ha un nuovo nome.

Il 2023 è stato un anno strepitoso per il VR46 Racing Team, la loro migliore annata nella classe regina, con la realizzazione della prima vittoria in MotoGP e il terzo posto nella classifica generale piloti (Marco Bezzecchi). Questo successo è frutto di tanti sacrifici, una grande eredità e un lungo percorso di crescita negli anni, che ha portato alla conquista di tre vittorie, nove podi e ben dieci piazzamenti nella top 3 durante le sprint del sabato.

Nel prossimo campionato, vedremo Marco Bezzecchi, la rivelazione e protagonista assoluto dell’ultimo campionato, e Fabio Di Giannantonio, che farà il suo debutto con il giallo fluo del Team di Tavullia già dal test MotoGP in Malesia il prossimo 6 febbraio, seguito dalla prima gara in Qatar (8-10 marzo). Entrambi correranno con le Ducati Desmosedici GP e saranno supportati da una squadra affiatata, guidata dal Team Owner Valentino Rossi, il quale sarà affiancato da Alessio Salucci come Team Director e Pablo Nieto come Team Manager. Queste moto, prodotte in Italia da Ducati, sono le campionesse del mondo del biennio 2022/2023.

Una novità è il nuovo design grafico, realizzato da Aldo Drudi e Drudi Performance, che utilizza un concetto moderno e all’avanguardia, ma che rimanda con il pensiero e l’anima fluo a Tavullia. Le carene delle Ducati sono state rivestite con il ‘Fluo Stream’. Il giallo di Valentino Rossi va oltre il semplice colore, diventando FLUO. Il nero scompare per lasciare spazio a una sfumatura che va dal giallo fluo al bianco – una scintilla, un’energia e uno stile di vita.

Il palco di Riccione brilla di fronte a tutti gli attori della stagione 2024. Un effetto luminoso crea l’atmosfera adatta per dare il benvenuto in Italia a Mr. Werry Prayogi, Presidente Direttore di PT Pertamina Lubricants, e al board dell’azienda indonesiana. L’evento è anche un modo di rinnovare la fiducia a tutti coloro che lavorano a questo progetto, come la VR46 Agency, insieme ai partner che ci sostengono, tra cui eBay, Comoli Ferrari e Monster Energy.