Ricostruzione post-alluvione. La Provincia di Forlì-Cesena cerca 37 funzionari tecnici per tutto il territorio 

Questa settimana è stata attivata la procedura di interpello per l’assunzione a tempo determinato pieno di 37 funzionari dell’area tecnica – area dei Funzionari e dell’elevata qualificazione, presso la Provincia di Forlì – Cesena, il Comune di Forlì, il Comune di Cesena, l’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, l’Unione dei Comuni Valle del Savio, l’Unione Rubicone e Mare e il Comune di Cesenatico.

Le assunzioni sono previste per la gestione dei procedimenti legati all’emergenza alluvione ed alla ricostruzione con contratto di lavoro a tempo pieno determinato fino al 31 dicembre 2025 (con eventuale proroga sino al raggiungimento di 24 mesi a contratto qualora venga garantita la copertura finanziaria dell’ordinanza n. 18/2024 della struttura commissariale anche per l’anno 2026), con l’assegnazione di 4 posti presso la Provincia di Forlì-Cesena (sede di Forlì); 2 posti presso il Comune di Forlì; 3 posti presso il Comune di Cesena; 3 posti presso l’Unione dei Comuni Valle del Savio; 16 posti presso l’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese; 8 posti presso l’Unione Rubicone e Mare e 1 posto per il Comune di Cesenatico a tempo pieno e determinato.

Attraverso il coordinamento provinciale per la gestione del personale attivo dal 2023 saranno selezionati funzionari tecnici per progettare e realizzare opere e lavori relativi alla ricostruzione post alluvione finanziati dalle ordinanze del Commissario straordinario alla ricostruzione.

“Abbiamo davanti un grande lavoro da fare che per essere messo a terra ha bisogno di personale – commenta Enzo Lattuca Presidente della Provincia di Forlì – Cesena –le risorse ci sono, purtroppo la normativa aveva dei limiti che per un anno non ci hanno permesso di procedere alle assunzioni. Dopo aver manifestato questa difficoltà più volte al commissario Figliuolo con l’ultima ordinanza 34 la norma è stata semplificata e coordinandoci con tutti gli enti del territorio provinciale, apriamo questa nuova procedura.”

Possono partecipare alla selezione gli iscritti all’elenco degli idonei all’assunzione a tempo indeterminato e determinato in qualità di istruttore direttivo tecnico/funzionario tecnico – cat. D, presso l’Unione Valle del Savio e presso l’Unione delle Terre d’Argine aderenti, Unione Valle del Savio n. 6319/2022, pubblicato in data 22 febbraio 2022 e aggiornato all’8/10/2024.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il 19 novembre 2024 al link: https://servizi. unionevallesavio.it/ applicazioniweb/concorsi/ selezioneunica.