Riduzione del seno di 9 chili, l’intervento a Lodi

La paziente faticava a camminare e aveva problemi alla schiena

Una riduzione del seno di nove chili: all’ospedale Maggiore di Lodi è stato eseguito un intervento da record di mastoplastica riduttiva su una donna quarantenne affetta da grave difficoltà deambulatoria e deformità della colonna vertebrale causata dal peso eccessivo del seno.

L’intervento è stato eseguito qualche giorno fa dall’équipe di Chirurgia plastica diretta dal dottor Omar Jaber.

L’asportazione ha riguardato una massa mammaria di 9 chilogrammi.

La donna soffriva spesso anche di violenti attacchi di emicrania e non riusciva più a camminare con la schiena dritta.

“L’intervento – spiega Jaber – è stato realizzato utilizzando una tecnica standard di riduzione mammaria (tecnica di Thorek) che ha previsto il prelievo, la conservazione e poi l’innesto libero del complesso areola-capezzolo della paziente.

La particolarità di questo caso clinico è stata la rimozione di una enorme massa mammaria, 4.5 kg per lato, conservando i restanti tessuti vitali che poi servivano a ricostruire il nuovo seno in maniera armoniosa e di proporzioni adeguate alla paziente.

L’intervento è durato 4 ore e il postoperatorio è stato molto favorevole”.

Il chirurgo è stato aiutato, in sala operatoria, dall’anestesista Cristina Quartarone, dai medici dell’équipe Gaetano D’Anna, Manuela Sanna, Giorgia De Salvia e dalle infermiere Daniela Boienti e Evelin Siori, caposala.

Ansa