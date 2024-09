Rimini. 110 anni di Fulgor: al via la nuova stagione cinematografica  

Aperitivi al cinema con la novità dedicata ai cortometraggi, omaggio ai 100 anni dalla nascita di Mastroianni, prosegue il “gemellaggio” con il Settebello

Rimini, 26 settembre 2024. Sta per compiere 110 anni il cinema Fulgor di Rimini, inaugurato il 5 novembre 1914 e reso mitico da Federico Fellini in “Amarcord”. Per celebrare l’importante anniversario la stagione 2024-25 della storica sala proporrà speciali rassegne cinematografiche che si affiancheranno alla normale programmazione, dedicate ai 100 anni dalla nascita di Marcello Mastroianni, all’attrice Gena Rowland, alla coppia Claude Chabrol e Isabelle Huppert, e al regista e attore svedese Victor Sjöström. Accanto al Fulgor, le retrospettive saranno ospitate anche al Settebello, con proposte per ogni pubblico, dai più piccoli agli esperti cinefili.

“Il Fulgor vuole mantenere la sua apertura alla città, confermandosi un presidio sociale e culturale del territorio – sottolinea Elena Zanni, direttrice di Fulgor e Settebello -. Per questo andiamo avanti con il lavoro fatto e cerchiamo di espanderlo anche creando reti, come quella con Rimini Jazz Club per Fulgor Off, con la scuola di cinema Libera Film Academy e con Augeo Art Space. Con ogni stagione cerchiamo perciò di aggiungere un nuovo tassello, come le proiezioni dei corti che inaugureremo in ottobre, la sperimentazione di Area Settebello, la consacrazione di Fulgor Off all’esterno. Ringraziamo tutti coloro che credono in questo progetto per la città e ci sono accanto per farlo crescere”.

Il lunedì sera al Fulgor è dedicato ai cinefili in collaborazione con la Cineteca di Bologna e Impronta Noir. Si parte il 30 settembre con la proiezione del film “Per un pugno di dollari” e si prosegue il 14 ottobre con “Una moglie”, il 21 con “Gloria” interpretato da Gena Rowland e, per il ciclo Fulgor110, il 28 ottobre con “L’Inferno”. Le celebrazioni per il giorno del 110° anniversario vedranno invece tornare sul grande schermo “Maciste all’inferno”, il primo film che Fellini bambino vide al cinema.

Il giovedì è al Cinema Settebello, che riapre ufficialmente il 3 ottobre. Il primo appuntamento con l’omaggio alla coppia francese formata dal regista Chabrol e dall’attrice Huppert, è per il 10 ottobre con la proiezione de “Il buio nella mente”. Sono invece dedicate a Victor Sjöström le proiezioni del 17, “The Wind”, e 24 ottobre, “Il posto delle fragole”.

La domenica il Fulgor propone la collaudata formula di successo con colazione e film: in calendario il 20 ottobre alle 10.30 la doppia proiezione de “La dolce vita” per il ciclo Mastroianni100 e “Yojimbo la sfida del samurai” in collaborazione con la Cineteca di Bologna. Gli appuntamenti della domenica mattina proseguono il 3 novembre con “Trainspotting” e con l’indimenticabile Mastroianni di “Una giornata particolare”.

Al cinema Settebello il sabato pomeriggio è dedicato ai bambini con film e merenda: si parte il 19 ottobre con il cartone animato “Bianca e Bernie”. Ad Halloween il Settebello apre invece le sue porte con il film “Misery non deve morire” e ospita un altro omaggio a Sjöström con la proiezione de “Il carretto fantasma”.

In questa stagione il Fulgor propone anche “Aperitivo corto”, un nuovo format dedicato ai cortometraggi. Da novembre un’ora sarà infatti dedicata all’aperitivo, durante il quale si potrà assistere alla proiezione di una breve pellicola di qualità. La formula “al cinema anche per l’aperitivo”, in collaborazione con Cna, permette di ritagliare uno spazio per i cortometraggi, normalmente esclusi dalla classica programmazione cinematografica.

Dopo il successo della scorsa edizione, prosegue infine il progetto “Fulgor Off” con approfondimenti di cinema, letteratura e musica, che si sposta all’Augeo Art Space, sempre in corso D’Augusto a Rimini. Gli appuntamenti sono organizzati insieme con Rimini Jazz Club, associazione con cui il Fulgor ha stretto un’importante collaborazione anche per i concerti dal vivo che accompagnano in sala le proiezioni dei biopic dedicati ai grandi artisti.