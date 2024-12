Rimini 2024: Guardia di Finanza in azione tra sequestri milionari e beneficenza con 15.000 vestiti donati

“Siamo vicini al territorio in cui viviamo e lavoriamo, pensando che il contatto diretto con il cittadino sia sempre la strada migliore così come le tante finalità collaterali che persegue il Corpo della Guardia di Finanza al fianco dei riminesi”. Lo ha sottolineato il comandante provinciale di Rimini, colonnello Alessandro Coscarelli, affiancato, nella circostanza, dal comandante del Roan, colonnello Emiliano Rampini, nell’incontro per gli auguri natalizi.

“La mission delle Fiamme Gialle – ha detto Coscarelli – è quella di prevenire, ricercare e denunciare gli illeciti di natura finanziaria, ovviamente, sono state tante nell’ultimo anno le manifestazioni solidaristiche a cui la Guardia di Finanza ha preso parte”. Tra queste iniziative la donazione di 15 mila capi di abbigliamento ai bambini indigenti o la beneficenza fatta per il reparto oncologico pediatrico dell’ospedale Infermi di Rimini. La Gdf anche partecipato a tante manifestazioni sportive dalla green Formula E, alla Moto GP. Tante inoltre le iniziative per celebrare i 250 anni di fondazione del Corpo.

Al Comando provinciale di Rimini è stata data una nuova dotazione si tratta di Alfa Romeo Tonale Benzina Hybrid. L’auto con i colori delle Fiamme Gialle è stata la protagonista del video di auguri di Natale targati Gdf e realizzato toccando i luoghi più incantevoli di Rimini, Riccione e Santarcangelo.

Sono state ricordate infine anche le tante operazioni di polizia giudiziaria eseguite in un anno.

Da quella denominata ‘Nefele’, contro l’usura che ha portato ad un sequestro per 79mila euro, l’operazione sui bonus per l’edilizia con l’arresto di un pluripregiudicato, e poi ancora l’operazione ‘Giotto’ ossia la frode fiscale sulle ristrutturazioni edilizie da oltre 22 milioni di euro, il sequestro di sei milioni e la denuncia di sei persone; l’operazione “Black Sand” frode fiscale nel commercio di materiali inerti con un sequestro di oltre due milioni; l’operazione ‘Tax credit vacanze’ sui bonus vacanze con 10 indagati e un milione di euro di sequestri ed infine l’operazione ‘Free jobs’ con la scoperta di 444 lavoratori irregolari di cui 40 completamente in nero. Nel complesso la Finanza ha sequestrato beni per oltre 30 milioni di euro.

