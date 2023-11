Rimini. 40 nuovi orti urbani per anziani nella zona di via Aldo Moro, la Giunta comunale approva il progetto esecutivo

Sostenibilità e socialità: le città del futuro passano da realtà come queste

La Giunta comunale, infatti, ha recentemente approvato il progetto di fattibilità ed esecutivo per la realizzazione di nuovi orti per anziani nell’appezzamento di terreno tra via Cuneo, via Aldo Moro e via Lidice, dove sorgeranno 40 ‘spazi green’, ciascuno con una superficie di 35 metri quadrati, collegati tra loro mediante un percorso ciclopedonale. L’investimento, pari a 200 mila euro, mira dunque a aumentare le opportunit estendere la dotazione di lotti a disposizione delle persone Over 65, così da offrire loro dei luoghi dove dedicarsi all’agricoltura a chilometro zero, alla vita all’aria aperta, e, allo stesso tempo, dove stare in compagnia.