Rimini. 47enne in carcere per stalking e maltrattamenti affronta un nuovo processo

Un 47enne di Rimini, noto per essere stato denunciato da diverse fidanzate e dalla madre, è attualmente in carcere dal febbraio 2022 per stalking e maltrattamenti in famiglia. Difeso dall’avvocato Marco Lunedei, sta affrontando un nuovo processo per atti persecutori contro l’ultima ex fidanzata, per cui il pubblico ministero ha richiesto una condanna a due anni e tre mesi.

Le sue disavventure legali sono iniziate circa 14 anni fa, con una prima condanna per stalking nel 2013, seguita da un’altra nel 2018. Anche la madre lo ha denunciato per maltrattamenti, portando a una condanna di due anni. Attualmente detenuto a Castelfranco Emilia, lavora come contadino in una serra del carcere. La sentenza del suo terzo processo per stalking è attesa per ottobre.