Rimini. 8 nuovi posti per i servizi educativi per l’infanzia

Altri 15 richiesti ieri sui fondi comunitari della Regione.

Con i nuovi otto posti appena attivati saliranno a trentaquattro quelli aggiuntivi organizzati da settembre nei servizi educativi per l’infanzia riminesi. Per altri quindici è stata inviata ieri una formale richiesta per l’utilizzo dei Fondi Europei della Regione Emilia-Romagna.

Oltre ai 5 nuovi posti per lattanti già avviati ad ottobre, nei prossimi giorni saranno già disponibili altri 8 posti per la sezione piccoli e piccolissimi. Il ritorno dalle feste di Natale porterà, dal 7 gennaio, in dote altri 21 posti nelle strutture riminesi. Si tratta in tutti i casi di dotazioni che verranno assegnate seguendo il sistema della graduatoria pubblica, per un periodo di attivazione almeno biennale.

“Tra quelli già approvati – spiega Chiara Bellini, vicesindaca del Comune di Rimini con delega alle politiche educative – e quelli che speriamo di attivare grazie ai fondi comunitari, saremo potenzialmente in grado di implementare di oltre cinquanta posti l’offerta dei nostri servizi educativi. Di certo, è di questi giorni l’ufficialità per otto nuovi posti di piccoli e piccolissimi, una notizia che ho avuto il piacere di dare personalmente alla delegazione delle mamme firmatarie dell’appello per chiedere di aumentare i posti negli asili nido della città, con cui stiamo continuando a mantenere un proficuo dialogo. Grazie ad alcune proposte emerse insieme a loro è stato possibile trovare soluzioni nuove, in grado di attivare l’implementazione di posti pubblici e, contemporaneamente, lo stimolo per quelli convenzionati, aumentando le possibilità a disposizione delle e dei cittadini riminesi”.

Comune di Rimini