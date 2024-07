Rimini. A Italia in Miniatura da sabato 13 luglio torna lo Science Show dedicato ai piccoli scienziati

DA SABATO 13 LUGLIO APPUNTAMENTI QUOTIDIANI ALLE 15, INCLUSI NEL BIGLIETTO

Nel padiglione Esperimenta ogni giorno andranno in scena spettacolari dimostrazioni di fisica, ottica e meccanica guidati dal Dott. Enrico Campana.

Rimini, 11 luglio 2024 – Anche una visita a Italia in Miniatura può rivelarsi una bella sorpresa per gli amanti della fisica e della scienza: da sabato 13 luglio, il padiglione scientifico Esperimenta del parco tematico ospiterà di nuovo lo Science Show, un appuntamento imperdibile per tutte le età.

Ogni giorno alle ore 15:00, sotto la guida del Dott. Enrico Campana e del suo staff, il palco di Esperimenta si trasformerà in un laboratorio, dove la scienza si mescola allo spettacolo.

Gli scienziati di Esperimenta guideranno i visitatori grandi e piccini in un viaggio sorprendente attraverso i fenomeni della fisica, dell’ottica e della meccanica, che sveleranno i segreti della luce, della forza di gravità e delle leggi del moto. E non solo! I più piccoli potranno anche salire sul palco e diventare protagonisti di alcuni esperimenti, imparando e divertendosi.

Lo Science Show si svolge al coperto, all’interno del padiglione scientifico, completamente rinnovato, dove è possibile testare e interagire con le tante macchine fisiche, leve, caleidoscopi, teoremi di Pitagora in 3D, dischi ottici, per soddisfare la propria curiosità o dare risposte alle domande del quotidiano.

Dalle pareti, i ritratti stilizzati di Galileo, Schroedinger, Einstein, Fermi, Pascal osservano sornioni: chissà se fra i piccoli scienziati in miniatura, che giocano e si divertono, ci saranno i Nobel di domani?

Lo Science Show a Esperimenta va in scena tutti i giorni alle ore 15, dal 13 luglio all’8 settembre 2024. La durata dello spettacolo è di 30 minuti. L’esperienza è inclusa nel biglietto del parco.

