Rimini. A ottobre e novembre due corsi gratuiti di facilitazione per l’uso degli smartphone

Due corsi da non perdere per chi ha poca dimestichezza con gli smartphone e vuole migliorare le proprie modalità di utilizzo.

Prende il via una nuova sessione di corsi per lo smartphone organizzati dagli sportelli di Digitale Facile. Il corso tratterà i seguenti punti: contratto di telefonia e impostazioni generali del telefono, navigazione e uso delle app in modo particolare whatsapp e mappe gps.

Si svilupperà in due date: martedì 19 e giovedì 21 novembre dalle ore 15 alle ore 17 presso il centro sociale “I Sempre Giovani” in via Pintor 7.

I corsi e tutte le attività di Digitale Facile sono gratuiti. Chi è interessato può iscriversi contattando la segreteria al n. 353 4680794 (attiva al mattino dalle 9 alle 13).

Sono ancora disponibili gli ultimi posti anche per il corso che si terrà il 21, 24 e 28 ottobre presso il Laboratorio aperto in via Cavalieri 22 sempre sull’uso dello smartphone.

Chiunque è interessato, per entrambi i corsi, può iscriversi contattando la segreteria al n. 3534680794 (attiva al mattino dalle 9 alle 13).

Comune di Rimini