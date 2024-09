Rimini. A Rivabella passa di mano lo storico ristorante “La Posada”

Dopo 43 anni la famiglia Bucci cede l’azienda alla famiglia Rinaldi: “Si chiude una pagine importante della ristorazione riminese, se ne apre un’altra con gli stessi valori e nuove energie”

Con una cerimonia tenutasi nella storica sede dell’azienda Rinaldi, a cui ha partecipato tutto lo staff de “La Posada”, si è ufficialmente concluso il passaggio di proprietà di una delle più storiche attività di ristorazione del territorio riminese.

La famiglia Bucci, che ha guidato l’azienda per oltre 43 anni, ha infatti ceduto il testimone alla famiglia Rinaldi, anch’essa nota sul territorio per una lunga e rinomata tradizione imprenditoriale nel settore della gastronomia e dell’intrattenimento.

Si chiude dunque, con un prestigioso passaggio di proprietà, una lunga pagina di storia per “La Posada”, fondata nel 1981 dalla famiglia Bucci che, da quell’anno, ne aveva sempre mantenuto saldamente il controllo, trasformando un minuscolo locale a conduzione familiare in uno dei poli gastronomici più amati del territorio.

L’azienda, infatti, nata come un piccolo ristorante locale specializzato nella tradizionale cucina romagnola, grazie alla visione e alla lungimiranza gestionale della famiglia Bucci, è cresciuta anno dopo anno e, pur mantenendo intatti i valori e la filosofia delle origini, è diventata un’insegna sempre più famosa nel settore della ristorazione.

Un Passaggio di Testimone Storico

Il passaggio di proprietà è stato siglato i primi giorni di settembre 2024 con la firma del legale rappresentante della famiglia Rinaldi: “È con un mix di emozione ed orgoglio – ha dichiarato la famiglia Bucci durante la cerimonia – che annunciamo la cessione della nostra azienda alla famiglia Rinaldi. Dopo oltre 43 anni di gestione abbiamo deciso che era giunto il momento di passare il testimone ad una famiglia che condividesse i nostri stessi valori e che potesse garantire un futuro luminoso alla nostra amata impresa”.

La famiglia Rinaldi, da parte sua, ha espresso “grande soddisfazione” per l’accordo raggiunto: “Per noi – ha dichiarato Cristina Rinaldi – è un vero onore poter continuare la tradizione iniziata dai Bucci. Il nostro obiettivo sarà quello di preservare l’eredità di eccellenza che questa azienda rappresenta, portando allo stesso tempo nuove idee e strategie per affrontare le tante sfide del futuro”.

Il Futuro dell’Azienda

Proprio in virtù di questa convergenza di storie e visioni, il cambio di proprietà non dovrebbe comportare significativi cambiamenti nell’identità e nell’organizzazione interna de “La Posada” così come nelle relazioni con i clienti ed i fornitori storici: “La nostra priorità – ha sottolineato la famiglia Bucci – è stata quella di assicurare una transizione senza intoppi, mantenendo inalterata la fiducia che i nostri partner hanno riposto in noi per decenni. La famiglia Rinaldi ha dimostrato in passato di saper innovare mantenendo vivo il rispetto per il passato e siamo fiduciosi che saprà fare altrettanto in questa acquisizione.”

Con il passaggio di testimone tra la famiglia Bucci e la famiglia Rinaldi si chiude un capitolo importante della storia della ristorazione romagnola, ma se ne apre subito un altro, ricco di promesse, nuove energie e potenzialità.

La tradizione e l’innovazione si uniscono, pronte a scrivere nuove pagine di successi.