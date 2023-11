Rimini “accende” le luci sul Natale

Sabato 25 novembre si accende la magia delle luci di Natale. Da Miramare a Torre Pedrera, passando per i borghi e il centro storico, fino alle piazze di San Vito, Gaiofana, Santa Giustina, Corpolò, tutta la città si illumina di luci calde di colore bianco, oro e blu per dare il via ufficiale al periodo delle feste. Novanta chilometri di luci e una pioggia di fiocchi di neve fra soffitti di stelle, cascate luminose, soggetti natalizi, insieme alle atmosfere sognanti delle grandi Lune – scelte come protagoniste della comunicazione natalizia che ritroviamo negli allestimenti della Romagna – faranno risplendere la città nel periodo più suggestivo dell’anno.

Quest’anno in piazza Cavour sarà protagonista un conto alla rovescia speciale che si unisce all’iniziativa “E’ per te”, la camminata per le vie della città contro la violenza alle donne (con ritrovo all’Arco di Augusto il 25 novembre alle ore 16.00 e partenza alle ore 16.30, corteo fra piazza tre Martiri, Duomo, piazza Ferrari). La camminata terminerà proprio in piazza Cavour in un momento pensato per accendere i riflettori sul tema urgente del contrasto alla violenza contro le donne in un momento dedicato alle donne vittima di violenza. “C’è una crepa in ogni cosa, ed è da li che entra la luce”, è la frase di Leonard Cohen scelta come titolo delle iniziative dedicate alle donne vittima di violenza. Dalle ore 17,30 inizierà in piazza Cavour l’attesa dell’accensione delle luci di Natale con un momento musicale fra l’esibizione di MYO Mondaino Youth Orchestra, acrobati e trampolieri luminosi che culminerà intorno alle ore 18 con l’accensione delle luci.

Sempre dal 25 novembre anche la spiaggia si illumina a festa regalando ai turisti e ai riminesi una passeggiata in riva al mare in pieno clima natalizio: le dune sopraelevate dal bagno 1 al bagno 63 diventano una lunga passeggiata poetica con panchine illuminate a cura di Piacere Spiaggia Rimini