Rimini “accende” le luci sulla città

Le luci del Natale accendono una luce di speranza per dire no alla violenza sulle donne

Con una grande partecipazione di piazza si sono accese le luci sulla città. Un momento di grande emozione che quest’anno ha unito la magia delle luci del Natale alla luce della speranza per il futuro con un’accensione mai così partecipata e dedicata a tutte le donne vittime di violenza.

“C’è una crepa in ogni cosa, ed è da li che entra la luce”, è la frase di Leonard Cohen scelta, al termine della camminata “E’ per te” nella giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, come messaggio di speranza per dare il via, alle ore 18 da piazza Cavour, all’accensione di tutte le luci cittadine: il soffitto di stelle, il grande albero di Natale e i 5 alberi luminosi che hanno trasformato piazza Cavour in un bosco luminoso, il Platano in piazza Malatesta, il grande albero tridimensionale alto 18 metri in piazza Tre Martiri, le sagome luminose del presepe e una grande stella cometa tridimensionale all’Arco d’Augusto, i fiocchi blu, i 90 chilometri di luci da Miramare a Torre Pedrera, il lungo filo di luci sulle dune in spiaggia dal bagno 1 al bagno 63 hanno illuminato tutta Rimini.

Protagonisti della festa in piazza famiglie, bambini insieme a centinaia e centinaia di donne e uomini, ragazzi e ragazze che hanno partecipato al corteo contro la violenza sulle donne, accompagnati della Banda Giovanile di Rimini e dalle note jazz del MYO Mondaino Youth Orchestra, acrobati e trampolieri luminosi.

Composizioni natalizie luminose e bellissimi alberi di Natale declinati in forme architettoniche diverse da oggi e fino all’Epifania caratterizzeranno le principali piazze come il piazzale della Stazione, Piazza Ferrari, Piazzale Vannoni, Piazza Mazzini, i Borghi. Gli effetti luminosi, con l’utilizzo di tecnologie a basso consumo (Led) saranno accesi nell’intera città, fino alle zone di San Vito, Gaiofana, Santa Giustina, Corpolò e con l’aggiunta di nuove vie e nuove piazze come Piazzale Gondar e via Rimembranze.

L’accensione delle luci di Natale dà il via ufficiale al cartellone di appuntamenti che conduce al Capodanno più lungo del mondo.

Comune di Rimini