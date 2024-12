Rimini. Accordo da 530mila euro per la famiglia Gambetti dopo la tragedia del 2021

Il Comune di Rimini ha raggiunto un accordo con la famiglia di Attilio Gambetti, il 78enne deceduto nell’ottobre 2021 a causa di un incidente in bicicletta avvenuto in piazza Malatesta, dove erano in corso lavori. L’intesa prevede un risarcimento di 530mila euro, con i costi suddivisi tra l’amministrazione comunale e la società pubblica Anthea.

Questa decisione pone fine alla causa civile avviata dagli eredi di Gambetti e comporta la rinuncia a ulteriori azioni legali, incluse quelle contro la compagnia assicurativa.

Parallelamente, è in corso un’indagine penale da parte della Procura per omicidio colposo, attualmente in fase preliminare. Tra gli indagati figurano alcuni dipendenti comunali e membri del consorzio incaricato dei lavori. La famiglia Gambetti ha deciso di non costituirsi parte civile in caso di un eventuale processo.