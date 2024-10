Rimini. Addio a Roberto Gabellini, il “Sir” del giornalismo riminese

È venuto a mancare oggi, venerdì 11 ottobre, il noto giornalista riminese Roberto Gabellini, all’età di 75 anni, dopo una lotta contro una malattia che ne ha aggravato le condizioni nell’ultimo anno. Gabellini, conosciuto anche con il soprannome di “Sir”, ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama informativo della sua città, dopo aver lavorato per diversi media, tra cui la Gazzetta di Rimini e il Corriere dello Sport, oltre a esperienze in radio e televisione.

Ex impiegato di banca, Gabellini si è distinto sia per il suo stile diretto e appassionato che per il suo legame con il Rimini Calcio, una delle sue principali passioni. Negli ultimi anni, ha fornito il suo contributo in qualità di opinionista nella trasmissione SportUp su Vga TeleRimini e online. Il suo amico e collega Daniele Manuelli lo ha ricordato con affetto, sottolineando l’abilità di Gabellini nel tessere legami tramite le sue conversazioni e il suo approccio vivace alle discussioni.

Manuelli ha rievocato i momenti trascorsi insieme a Gabellini, descrivendo le sue tradizioni, come gli spuntini durante le partite serali del Rimini, un rito che univa l’amore per il calcio e la cucina romagnola. Nonostante le sue condizioni di salute, Gabellini ha continuato a interessarsi attivamente alle vicende sportive fino alla fine, dimostrando una lucidità sorprendente.

Oltre al suo lavoro nel giornalismo sportivo, Gabellini è stato un fervente sostenitore di iniziative civiche attraverso i gruppi “Il cuore di Rimini” e “La Rimini che vorremmo”, evidenziando il suo impegno per la comunità locale. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo del giornalismo e tra coloro che lo hanno conosciuto e ammirato.