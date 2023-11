Rimini. Adolescenti e genitori: nuovi dialoghi da costruire

Tornano gli incontri dedicati a genitori, insegnanti ed educatori di giovani preadolescenti e adolescenti organizzati dal Centro per le Famiglie del Comune di Rimini e promossi dall’Assessorato alla Scuola e alle Politiche educative

Adolescenti e genitori: nuovi dialoghi da costruire

Come ogni anno, tornano gli incontri dedicati a genitori, insegnanti ed educatori di giovani preadolescenti e adolescenti; organizzati dal Centro per le Famiglie del Comune di Rimini e promossi dall’Assessorato alla Scuola e alle Politiche educative.

A dare inizio al percorso una doppia apertura nel mese di dicembre.

Il primo incontro sarà una conferenza dal titolo:

“Crescere con il corpo che cresce: corpo, sessualità e amore in adolescenza”

A cura di Elena Buday, psicologa, psicoterapeuta ed autrice, ricercatrice presso Il Minotauro.

Mercoledì 6 dicembre ore 20.45

Presso il Palazzo del Turismo, Piazzale Fellini 3, Rimini

(ingresso libero, fino ad esaurimento posti)

Gli adolescenti sono corpi in continua evoluzione. È attraverso il corpo che ragazzi e ragazze iniziano a fare esperienza di sé stessi e dell’altro.

I cambiamenti corporei spingono a stabilire relazioni fuori dal contesto familiare e ciò li porta a confrontarsi con codici sociali e modelli di genere; in una fase intermedia tra il desiderio di abbandonare l’infanzia, e il timore di non essere pronti all’età adulta.

Il corpo del figlio assume i tratti tipicamente sessuati dell’adulto, obbligando a ripensare il proprio modo di essere genitore.

Il concetto di sessualità comprende un complesso di emozioni, sentimenti, affetti, valori, giudizi e pregiudizi e i genitori costituiscono dei modelli importanti per i ruoli di genere e per la costruzione di un senso di identità integrato.

Nel corso della serata i genitori avranno la possibilità di porre l’attenzione sulle modalità con cui affrontare la crescita affettiva dei più giovani, così da poter fornire loro strumenti e spazi in cui esplorare desideri, opinioni, esperienze e identità dando il giusto valore al loro punto di vista.

A seguire, a distanza di pochi giorni il secondo appuntamento:

Spettacolo teatrale “Storia di un no”

Compagnia Airone de Falco

15 dicembre alle ore 18.00 presso

Teatro degli Atti, Via Cairoli 42 – Rimini

Alcuni dei temi affrontati nella prima serata, verranno messi in scena con l’obiettivo di coinvolgere emotivamente lo spettatore nelle vicende vissute da Martina, una giovane adolescente alle prese con il suo primo amore.

Lo spettacolo aiuta a riflettere su quanto l’amore possa essere bello, ma anche complesso, e su quanto sia importante dare un nome alle proprie emozioni per imparare a riconoscerle e comprenderle, così da agire in maniera più consapevole.

Oggi più che mai è necessario nell’educazione affettiva dei giovani ragionare insieme a loro su sentimenti come la gelosia il desiderio di controllo verso l’altro, sulla possibilità di dire no e di scegliere.

Spesso risulta difficile capire dove finisce la gelosia e inizia il possesso, e ciò comporta l’instaurarsi di relazioni opprimenti, in cui ci si sente intrappolati. Ciò porta a sperimentare vissuti di paura verso le reazioni dell’altro, fino a non sentirsi più liberi di prendere decisioni in autonomia, soprattutto quando l’amore finisce.

“Storia di un no” è un’occasione per dare voce alle emozioni degli adolescenti, in una fase evolutiva in cui spesso risulta difficile esprimere a parole ciò che si prova.

Lo spettacolo è a offerta libera, fino ad esaurimento posti e destinato ad adulti e ragazz* a partire dai 12 anni.

Il ciclo di incontri riprenderà a gennaio con serate in presenza nelle varie scuole del nostro territorio. Grazie alla collaborazione con l’Associazione Teatrale Alcantara, le serate saranno introdotte dai ragazzi e dalle ragazze del laboratorio stabile dell’Associazione i quali forniranno importanti spunti di riflessione sulle tematiche proposte.

Vi aspettiamo!

Per info : Centro per le famiglie Comune di Rimini

Tel 0541.793860 e-mail: centrofamiglie@comune.rimini.it

Comune di Rimini