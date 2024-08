Rimini: Aggiornamenti sui lavori pubblici in corso e futuri. Interessate le zone di Montecieco, VIserba, Marebello, Rimini Sud, Bellariva, Rivazzurra, Corpolò, Fiera e Piazza Tre Martiri

Il Comune di Rimini sta portando avanti un ambizioso programma di lavori pubblici che coinvolge diversi settori strategici, dalla scuola allo sport, passando per la rigenerazione urbana e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale.

Scuole e Infrastrutture Con l’avvicinarsi dell’inizio dell’anno scolastico, sono in fase di completamento i lavori di manutenzione straordinaria nelle scuole comunali, che includono anche interventi di efficientamento energetico alla scuola d’infanzia Il Girasole e il consolidamento delle fondazioni della scuola d’infanzia Montecieco (La Ginestra). Inoltre, la città vedrà presto la realizzazione di nuovi asili nido, come il Peter Pan a Viserba, Pollicino a Marebello e Girotondo in via Codazzi, finanziati con fondi PNRR per un totale di 7 milioni di euro.

Rigenerazione Urbana Dopo l’estate, riprenderanno i lavori di riqualificazione nella zona mare di Rimini sud, con particolare attenzione ai viali delle Regine e al completamento del Parco del Mare tra viale Siracusa e via Latina. Questi interventi viaggeranno parallelamente al progetto PSBO, con la realizzazione di due nuove vasche di accumulo a Bellariva e Rivazzurra per migliorare la gestione delle acque piovane.

Impianti Sportivi Significativi miglioramenti riguardano anche l’impiantistica sportiva, con la conclusione imminente del rifacimento del campo da calcio di Miramare e la consegna del nuovo centro sportivo di Corpolò in autunno. Altri progetti includono la riqualificazione del centro sportivo via della Fiera e la costruzione di una nuova piscina comunale a Viserba, che sarà completata entro il 2025.

Valorizzazione Storica e Culturale Sul fronte del patrimonio storico, si avvicina la conclusione del restauro del Tempietto di Sant’Antonio in piazza Tre Martiri, previsto per la fine dell’estate grazie a un contributo di 200.000 euro. In autunno, si completeranno i lavori di riqualificazione del Palazzo del Podestà, parte del progetto di valorizzazione dei Palazzi Arte Rimini.

L’assessore ai lavori pubblici, Mattia Morolli, ha sottolineato l’importanza di garantire continuità agli investimenti, non solo nelle grandi opere ma anche negli interventi di minore entità che, pur richiedendo meno risorse, hanno un impatto significativo sulla comunità locale.