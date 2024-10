Rimini. Aggressione su Frecciarossa: un uomo tenta di trascinare una ragazza in bagno, bloccato da passeggeri

Rimini – Un tentativo di aggressione è avvenuto a bordo di un treno Frecciarossa, in viaggio da Foggia a Bologna, il 25 aprile 2023. L’episodio ha visto coinvolto un 38enne palermitano, che è accusato di violenza sessuale dopo aver cercato di forzare l’ingresso nel bagno e trascinare una ragazza di 28 anni all’interno. Il giovane, dopo aver atteso che la ragazza uscisse, le ha afferrato il braccio destro esortandola a seguirlo con frasi allusive.

Nonostante la situazione di paura, la donna è riuscita a liberarsi e a tornare al suo posto, mentre l’uomo l’ha seguita, continuando a sussurrarle frasi inintelligibili. A quel punto, la giovane ha iniziato a gridare per chiedere aiuto, attirando l’attenzione degli altri passeggeri. Intervenuta la polizia Ferroviaria di Rimini, l’uomo è stato identificato e denunciato.

Il 38enne è indagato anche per un’altra aggressione risalente al 16 aprile 2023, quando a Bologna aveva molestato una ragazza di 25 anni su un autobus, costringendo l’autista a fermare il mezzo. Il pubblico ministero Luca Bertuzzi ha richiesto il rinvio a giudizio per i fatti accaduti sul Frecciarossa. Difeso dall’avvocato Alessandro Coppa, l’uomo risulta attualmente irreperibile, avendo in passato trascorso del tempo in una Rems, residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza situata a Prato.