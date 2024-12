Rimini al centro dell’Europa. Si è svolta al teatro Galli l’iniziativa promossa dalla Commissione Europea “Costruire l’Europa con i consiglieri locali- Belc”

Rimini al centro dell’Europa per creare un ponte fra i territori nella diffusione dell’innovazione e nelle politiche al centro dell’agenda europea.

Si è tenuto questa mattina al Teatro Galli l’incontro pubblico dedicato alla presentazione della rete “Costruire l’Europa con i consiglieri locali- Belc”, un’iniziativa promossa dalla Commissione Europea alla quale il Comune di Rimini ha formalmente aderito con l’obiettivo di costruire una rete europea di rappresentanti eletti a livello locale.

Un appuntamento importante che si è tenuto in una settimana particolare per la città di Rimini, che ha visto intersecarsi due appuntamenti che hanno focalizzato la loro attenzione sul rapporto tra Europa e territori, tra Unione Europea e impatti delle sue politiche in ambito locale. Ieri si è conclusa la due giorni della Conferenza sulla strategia S3, con oltre 600 delegati da tutta Europa, mentre questa mattina si è svolto l’evento “I cittadini al centro dell’Europa per creare un ponte verso il futuro” che ha riunito nella sala Ressi del teatro i rappresentanti delle istituzioni locali per confrontarsi su politiche e best practice in particolare negli ambiti delle questioni più cruciali del nostro presente, la lotta ai cambiamenti climatici, la crisi energetica, lo sviluppo tecnologico, del verde, del digitale, rafforzando l’impegno e promuovendo dibattiti su queste tematiche e sul futuro dell’Europa.

Due eventi importanti, che hanno visto il Comune di Rimini impegnato attivamente sia nell’organizzazione che nel confronto fra i partecipanti su politiche e best practice.

“Si conferma come Rimini – ha detto il Sindaco nel suo saluto di benvenuto – città che nasce e che si è sviluppata intorno al libero confronto di civiltà, filosofie e idee, resti uno scenario perfetto per dibattere quei temi e quegli argomenti che hanno a che fare con il presente e il futuro non tanto e non solo dei residenti, ma di tutti. L’adesione di Rimini alla Rete ‘Costruire l’Europa con i consiglieri locali’ ha un obiettivo nobile: investire di responsabilità politica e civile la classe dirigente locale per promuovere l’importanza delle politiche comunitarie nella vita quotidiana di ogni metropoli, città, paese”.

Sono seguiti gli interventi di Morena Diazzi, direttore generale Direzione Generale Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese della Regione Emilia-Romagna; Alessandro Giordani, Vice Direttore – DG COMM, Commissione europea; Carlo Corazza Direttore – Ufficio del Parlamento europeo in Italia; Manuela Guaitoli, consigliera comunale e rappresentante della Rete BELC; Franco Cima, ambasciatore Erasmus+ Agenzia e a seguire l’intervento dell’Istituto tecnico per il turismo ‘Marco Polo’ di Rimini. A moderare gli interventi Diodora Valerino segretario e direttore generale del Comune di Rimini, coordinamento di Francesco Errani, delegazione presso l’UE della Regione Emilia-Romagna.

