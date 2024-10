Rimini. Al via DOMANI sabato 12 ottobre. In serata i live di Qluedo e Filippo Malatesta e la proiezione del film di Marco Bertozzi “Rimini Lampedusa Italia” (2004)

(Rimini, 11 ottobre 2024) – Prende il via domani, sabato 12 ottobre, la Festa del Borgo Sant’Andrea organizzata dalle Acli di Rimini e dalla parrocchia di San Gaudenzo, con il contributo del Comune. La zona compresa tra piazza Mazzini, via Saffi, via Melozzo da Forlì e aree limitrofe si colora e si anima con spettacoli dal vivo, mercatino, incontri culturali, gastronomia, iniziative per bambini, solidarietà…

Si comincia all’ora di pranzo con l’apertura degli stand gastronomici, poi alle 16.30 in piazza Mazzini inizia il concerto di Massimo Modula e i Beati Precari. A seguire lo spettacolo di micromagia del Mago Fiollo e alle 20.30 l’attesa elezione del sindaco (o meglio, della sindaca) del Borgo Sant’Andrea. Alle 21.15 si riaccende la musica con il live di Filippo Malatesta.

Sempre in piazza Mazzini, al di là dell’incrocio, verso la Porta Montanara, il ristorante fusion Maki Flores alle 19 propone il dj set di Tony Lovely e di Luca Leurini.

Unforgatable dj set è la proposta alle 19 della piadineria Dalla Lella, in via Covignano 96.

Musica e animazione anche sul palco di via Melozzo da Forlì, a partire dalle 19 con il Grancaribe show e il dj set di Rafael Nunez. Alle 21.15 concerto dei Qluedo e alle 23.15 in chiusura di serata il dj set di Capoz.

Voci e melodie risuonano all’interno della chiesa di San Gaudenzo. Dopo la Messa delle 18.30, alle 19.30 si possono ascoltare i “Canti di montagna”, a cura del Gruppo Alpini, con la corale Nostra Signora di Fatima e il coro riccionese Stella alpina.

La Festa del Borgo Sant’Andrea è anche festa della solidarietà. Alle 17 nella Sala don Pippo della parrocchia di San Gaudenzo (piazza Mazzini) si svolge l’incontro “Acqua sana e potabile per Mutoko” con racconti dall’Africa e presentazione di un nuovo progetto. L’obiettivo è costruire pozzi nei villaggi attorno all’ospedale diretto dal medico riminese Massimo Migani, in Zimbabwe. Per raccogliere fondi apre la bottega “Tesori di solidarietà” in via Saffi 16.

Si torna in Sala don Pippo alle 21 per la proiezione del film “Rimini Lampedusa Italia” di Marco Bertozzi (2004). Il lungometraggio, realizzato venti anni fa, ripercorre le vicende di tanti lampedusani, che dagli anni Cinquanta in poi arrivarono a Rimini in cerca di lavoro. Stabilitisi nella zona del porto, con le famiglie diedero vita a una numerosissima e affiatata comunità di pescatori. Presenti alla proiezione il regista e alcuni pescatori lampedusani.

Da ieri a oggi, la serata racconta anche lo stretto rapporto di Rimini con Lampedusa, che continua grazie alle iniziative “Mio fratello muore in mare” e “Rimini ricorda Lampedusa”, che si svolgono in città da vari anni, organizzate da un gruppo di associazioni, tra cui le Acli.

La Festa del Borgo Sant’Andrea propone tutti i giorni spettacoli itineranti di artisti di strada, oltre a mostre, animazioni, laboratori e piccoli eventi nei cortili di via Saffi. Sui muri le proiezioni della città del passato e di un futuro distopico. Prendono vita le antiche fotografie della città a cura dell’associazione Rimini Sparita e le immagini della città sommersa disegnate dall’artista Samuele Grassi.

Ingresso libero a tutti gli eventi. Info: www.borgosantandrea.net