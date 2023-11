Rimini, al via gli Open Day delle scuole Karis 

Domani porte aperte alla scuola media di Via Brandolino. Novità importante studio e pratica del teatro diventano materia curricolare per tutte le ragazze e i ragazzi: dalla prima alle terza classe.

Rimini, 17 novembre – il calendario degli Open Day 2023 delle scuole pubbliche/paritarie Karis di Rimini, è come ogni anno ricco di appuntamento per studenti e famiglie. Domani (sabato 18 novembre) si apre con la scuola media del plesso di via Brandolino. Porte aperte dalle 9.00 della mattina per visitare l’istituto e incontrare i docenti. A seguire arriveranno gli Open Day dei nidi d’infanzia e degli asili, delle elementari di Rimini e Riccione, della medie e dei tre licei (classico, scientifico, linguistico) nella sede della Comasca (viale regina Margherita).

E nella mattina di domani sarà presentata la prima novità nell’offerta educativa Karis. Nel plesso di via Brandolino (al suo interno si trova la sala del Teatro Andrej Tarkovskij) entrano nelle materie curriculari i corsi di teatro guidati da attori e registi professionisti.

In prima media si affronta il “ll corpo e la voce”, un percorso di esperienze ed esercizi finalizzati innanzitutto ad esplorare gli strumenti espressivi che ognuno possiede o che può acquisire. Gli alunni di seconda affrontano la lettura e la scrittura di testi. Studiano con un testo della nostra tradizione letteraria con il compito di portarlo in scena fine anno. Per le ragazze e i ragazzi di terza il corso “Autori/Coautori” chiede agli studenti di proporre un brano a loro scelta, da rielaborare, o un testo scritto di proprio pugno e di metterlo in scena. Le lezioni sono inserite e si svolgono all’interno del normale orario scolastico.

A seguire e curare educazione formazione teatrale è Giuditta Mingucci del Teatro Giovanni Testori e direttrice artistica, attrice, autrice del Centro di Produzione Teatrale Elsinor.

