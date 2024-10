Rimini. Al via i lavori di riqualificazione di viale Nazario Sauro, a Marina Centro, nel tratto tra via Monfalcone e viale Trieste

Continua la riqualificazione delle infrastrutture stradali della città, con l’avvio nei prossimi giorni dei lavori di riqualificazione di viale Nazario Sauro, nel tratto compreso tra via Monfalcone e viale Trieste. Un intervento in una via strategica di Marina Centro, preparato nei mesi scorsi con la realizzazione di opere di rifacimento dei sottoservizi (quali gas e acquedotto) propedeutiche alla riqualificazione dell’arteria.

L’operazione, in particolare, consiste nella demolizione dei marciapiedi che saranno sostituiti con uno speciale materiale drenante, mentre, per quanto riguarda la carreggiata stradale, il piano di riqualificazione prevede la bonifica (attraverso la fresatura di almeno 3 cm) con riasfaltatura completa della carreggiata. A questo, seguirà la messa in quota dei chiusini di pozzetti e delle caditoie delle reti di sottoservizi, nonché il rifacimento della segnaletica stradale al fine di garantire una corretta e sicura circolazione.

Durante i lavori di scavo, tutte le alberature presenti lungo il viale saranno attentamente e costantemente monitorate da un agronomo, con l’obiettivo di tutelare il patrimonio arboreo della zona.

Parallelamente, nel tratto successivo di viale Nazario Sauro, ossia da Viale Trieste a Viale Principe Amedeo, nelle prossime settimane inizieranno i lavori per il rifacimento dei sottoservizi presenti, così da poter poi procedere alla completa riqualificazione del viale. Anche in questo caso, saranno adottate le stesse soluzioni tecniche impiegate nel primo tratto.

Comune di Rimini